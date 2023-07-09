İstanbul’da miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü 1 yaralı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, İstanbul Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.Ö. isimli kişi, silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ise kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hafif yaralanan bir kişi de Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor