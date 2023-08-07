İstanbul’da motosiklet denetimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet sürücüleri ile satış ve tamir hizmeti veren yerlere yönelik denetim yapıldı. Polis denetiminde 9 bin 811 kişi Genel Bilgi Toplama 'GBT' sistemi üzerinden sorgulandı.