Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet sürücüleri ile satış ve tamir hizmeti veren yerlere yönelik denetim yapıldı. Polis denetiminde 9 bin 811 kişi Genel Bilgi Toplama 'GBT' sistemi üzerinden sorgulandı.
Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 26 kişi gözaltına alınırken, asker kaçağı durumunda bulunan 42 kişi de yakalandı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Evraklarında eksik bulunan 13 motosiklet ve 19 otomobil trafikten men edildi. Kurallara uymayan evraklarında eksik bulunan sürücülere toplam 903 bin 158 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
İstanbul'da motosiklet denetimi | Video