İstanbul’da motosiklet denetimleri sürüyor

İstanbul Bahçelievler ve Ataşehir İlçelerinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan yerlere yönelik uygulama yapıldı.

2 aşamalı olarak yapılan denetimlere 479 personel destek verdi.

Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptıkları sabit yol uygulamasında 5 bin 522 kişinin Genel Bilgi taraması yapılırken 2 bin 579 motosiklet ise tek tek denetlendi.

67 motosiklete ve 4 sürücüye işlem yapıldı. 18 motosiklet trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranması olan 11 şahsın yakalandığı denetimde 33 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 841 bin liralık trafik cezası yazıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin artarak devam edeceği öğrenildi.