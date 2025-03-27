İstanbul’da motosiklet kasklı soyguncu kasiyer kadınlara kabusu yaşattı: Dolaba kelepçeleyip…

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde bulunan market ile 2 Şubat'ta Bahçelievler Zafer Mahallesi Site 3. Sokak'taki marketin soyulmasına ilişkin çalışma yaptı.
KASANIN ŞİFRESİNİ ÖĞRENDİ, KELEPÇELEYİP...
Ekipler, Esenyurt'taki markete gelen siyah giyimli, kasklı şüphelinin iş yeri çalışanı E.E'yi (20) depoya indirdiğini, başına silah tutarak kasanın şifresini öğrendiğini, ellerini kelepçeledikten sonra kasadaki 107 bin lirayı alıp uzaklaştığını tespit etti. Bu soygunla alakalalı kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sürerken bu olaydan 1 hafta sonra yaşanan Bahçelievler'deki soygunda ise siyah giyimli, eldivenli ve kasklı zanlının, kasanın bulunduğu ofis bölümünde market çalışanı D.Ç'nin (22) ağzını kapatıp başına silah tutarak 100 bin lirayı aldığı ve ellerini kelepçeledikten sonra kaçtığı belirlendi.
İKİ OLAYDA DA AYNI SOYGUNCU!
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceledikleri kamera görüntülerinde iki olayda da gasptan önce markete gelen bir kişi gözlerine takıldı. Biri Esenyurt'ta biri Bahçelievler'de olan marketlerde yaşanan olaydan kısa bir süre önce markete gelen kişinin aynı kişi olduğu tespit edildi. Gasptan önce keşif için geldiği öğrenilen şüphelinin 32 yaşındaki Poyraz Velat Ü. olduğunu ve silahlı soygun öncesinde marketlerde müşteri gibi alışveriş yaparak keşif gerçekleştirdiğini saptadı.
"O KADAR TEDBİR ALDIM BENİ NASIL YAKALADINIZ?"
Operasyonda yakalanan zanlının evinde bir tabanca, 2 şarjör ve 36 fişek ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, zanlının kendisini yakalayan polislere, "Soygun öncesinde çok çalışıp planlama yaptım, tedbir aldım. Beni nasıl yakaladınız?" dediği öğrenildi. Güvenlik kamerası kaydında şüphelinin kaskla markete girdiği, market çalışanına silah zoruyla kasayı açtırıp paraları aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.
KUMAR BORCU İÇİNMİŞ
Cezaevine gönderilen şüphelinin daha önceden suç kaydının olmadığı şüphelinin bu işi kumar borcu yüzünden yapmış olabileceği değerlendiriliyor.