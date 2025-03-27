İstanbul’da motosiklet kasklı soyguncu kasiyer kadınlara kabusu yaşattı: Dolaba kelepçeleyip…

İKİ OLAYDA DA AYNI SOYGUNCU!

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceledikleri kamera görüntülerinde iki olayda da gasptan önce markete gelen bir kişi gözlerine takıldı. Biri Esenyurt'ta biri Bahçelievler'de olan marketlerde yaşanan olaydan kısa bir süre önce markete gelen kişinin aynı kişi olduğu tespit edildi. Gasptan önce keşif için geldiği öğrenilen şüphelinin 32 yaşındaki Poyraz Velat Ü. olduğunu ve silahlı soygun öncesinde marketlerde müşteri gibi alışveriş yaparak keşif gerçekleştirdiğini saptadı.