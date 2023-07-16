Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da motosikletli sürücünün çarptığı polis şehit oldu
Giriş Tarihi: 16.7.2023 09:05

İstanbul’da motosikletli sürücünün çarptığı polis şehit oldu

İstanbul denetim yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli sürücü, ekipte görev yapan polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da motosikletli sürücünün çarptığı polis şehit oldu
Olay, İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde dün akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, İmrahor Caddesi üzerinde denetim yaparken, Osman Boyra'nın kullandığı 34 HBS 283 plakalı motosiklet, durmayarak polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru ve motosiklet sürücüsü savruldu.

POLİS HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Meslektaşlarının haber vermesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alp Efe Bekit, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ciddi şekilde yaralanma olan Bekit, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Polis memurunun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polisin babasının da emekli bir özel harekat polis olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
Motosiklet sürücüsü Osman Boyra da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda
FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha: Örgütün para deposuna baskın
Gelin-damat çöplükte
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kılıçdaroğlu’nun bilinmeyen günahı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da motosikletli sürücünün çarptığı polis şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA