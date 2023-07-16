İstanbul’da motosikletli sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Olay, İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde dün akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, İmrahor Caddesi üzerinde denetim yaparken, Osman Boyra'nın kullandığı 34 HBS 283 plakalı motosiklet, durmayarak polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru ve motosiklet sürücüsü savruldu.Meslektaşlarının haber vermesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alp Efe Bekit, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ciddi şekilde yaralanma olan Bekit, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Polis memurunun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polisin babasının da emekli bir özel harekat polis olduğu belirtildi.Motosiklet sürücüsü Osman Boyra da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.