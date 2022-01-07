İstanbul’da mucize kurtuluş! 5 yaşındaki çocuk...

Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde 4 Ocak Salı günü, üçüncü kattaki dairenin balkonuna çıkan 5 yaşındaki Can Karakaya henüz bilinmeyen nedenle düştü. Annesi ve çevresindeki esnafın fark etmesi üzerine çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa'da kaldırıldığı hastaneden Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.