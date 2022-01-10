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Giriş Tarihi: 10.1.2022 11:33 Son Güncelleme: 10.1.2022 11:33

İstanbul'da musluk hırsızlığı: Rahat tavırlarını bozmadılar!

DHA
İstanbul’da musluk hırsızlığı: Rahat tavırlarını bozmadılar!

İstanbul'da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Son anda kendilerini fark eden iş yeri çalışanlarına rağmen rahat tavırlarını bozmayan şüpheliler güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

Fatih, Aksaray mahallesinde 29 Aralık 2021 tarihinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiğin tespit etti.
Görüntülerde şüphelilerin iş yerinin önüne minibüsle geldikleri büyük bir rahatlık içinde içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşımaya başladıkları görüldü. Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştıkları görüldü.

Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Nedim B.(55), Yılmaz A.(28) ile Çağlar U.(31) gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada Başakşehir ve Esenler ilçelerinden çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da musluk hırsızlığı: Rahat tavırlarını bozmadılar!
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