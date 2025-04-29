Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da narkotik operasyonu... Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 29.4.2025 11:03 Son Güncelleme: 29.4.2025 11:09

İstanbul’da narkotik operasyonu... Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’da dev narkotik operasyonu yapıldı operasyon kapsamında 1 ton 150 kilogramdan fazla metamfetamin ve piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kokain ele geçirildi. Yakalanan malzemeler emniyet binasından sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergi alanında basın mensuplarına operasyonla ilgili bilgi verdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da narkotik operasyonu... Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, narkotik madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde Esenler, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ton 153 kilo 680 gram metamfetamin, 1 kilo 5 gram kokain, 136 kilo 820 gram katkı maddesi geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Narkotik Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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İstanbul’da narkotik operasyonu... Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
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