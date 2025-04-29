İstanbul’da narkotik operasyonu... Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, narkotik madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde Esenler, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ton 153 kilo 680 gram metamfetamin, 1 kilo 5 gram kokain, 136 kilo 820 gram katkı maddesi geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Narkotik Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.