Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da narkotik operasyonu... Tam 190 kilo ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.8.2024 15:06 Son Güncelleme: 14.8.2024 16:03

İstanbul’da narkotik operasyonu... Tam 190 kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı adrese yaptığı operasyonda tam 190 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da narkotik operasyonu... Tam 190 kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Önceki gün Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 2 adres ve 2 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde V.E., A.Y. ve A.H. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

190 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 190 kilo 600 gram Metamfetamin Maddesi, 8 litre Aseton, 1 adet Hassas Terazi, 15 bin 600 lira, 5 bin 800 İran Riali ve 1.200 dolar nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da narkotik operasyonu...  Tam 190 kilo ele geçirildi

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İstanbul’da narkotik operasyonu... Tam 190 kilo ele geçirildi
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