Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da narkotik operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:06

İstanbul’da narkotik operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, toplam bir ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde ile 60 bin sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 110 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da narkotik operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi...
  • ABONE OL

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de faaliyet gösteren sokak satıcıları ve suç örgütlerine yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son 10 günlük süreçte ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

İstanbul merkezli olarak Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'ni de kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 848 kilo 650 gram metamfetamin, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin adet sentetik ecza hap, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ile 6 adet tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 95'inin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da narkotik operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA