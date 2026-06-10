İstanbul’da narkotik operasyonu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde de faaliyet gösteren sokak satıcıları ve suç örgütlerine yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi, faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son 10 günlük süreçte ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

İstanbul merkezli olarak Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'ni de kapsayan eş zamanlı operasyonlarda toplam 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 848 kilo 650 gram metamfetamin, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin adet sentetik ecza hap, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ile 6 adet tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 95'inin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.