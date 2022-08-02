İstanbul’da nefes kesen operasyon! Uyuşturucu tacirlerini böyle yakaladılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece, Silivri, Avcılar ve Fatih İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. İkisi Bulgaristan uyruklu olmak üzere 10 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Silivri'de bulunan ve uyuşturucu madde satıcıları tarafından "Uyuşturucu Hap Sentez Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi'nde 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcılarının 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Özel Harekat destekli düzenlenen ve nefes kesen operasyon anları polis kameralarına yansıdı.