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Giriş Tarihi: 15.9.2022 08:59

İstanbul'da okul çevrelerinde geniş çaplı denetim: 38 kişi yakalandı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul'da okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 8 bin 638 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, bu tarama işlemleri kapsamında araması olan 38 kişi yakalandı.

İHA
İstanbul’da okul çevrelerinde geniş çaplı denetim: 38 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla eğitim-öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik yapılan uygulamalar yapıldı.

8 BİN 638 KİŞİ SORGULANDI

117 okul ve çevresinde yapılan uygulamalara, 274 ekip ve 646 personel katıldı. Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 8 bin 638 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, bu tarama işlemleri kapsamında araması olan 38 kişi yakalandı.

Öte yandan, uygulama kapsamında 45 kişiye adli işlem yapılırken, 55 kişiye idari işlem yapıldı. Uygulama çerçevesinde 112 metruk bina, bin 261 umuma açık yer kontrol edilirken, bir yere işlem yapıldı.

98 ARACA CEZAİ İŞLEM YAPILDI

Bin 182 aracın kontrol edildiği uygulamada 98 araca cezai işlem yapıldı.

Uygulama çerçevesinde 455 tane okul servisi denetlenirken, gerekli nitelikleri taşımayan 29 servis aracına işlem yapıldı.

UYGULAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 20,62 gram sentetik uyuşturucu, 1.3 gram esrar 21 bin adet tütün (doldurulmuş, makaron), 294 adet nargile tütünü, 32 kilo 630 gram kıyılmış tütün ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan uygulamaların sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul'da okul çevrelerinde geniş çaplı denetim: 38 kişi yakalandı
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