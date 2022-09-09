İstanbul’da okul öncesi trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da yoğun trafik günleri yaşanmaya başladı. 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılının Pazartesi başlaması nedeniyle tatilde olan ailelerin okul hazırlığı yapmak için İstanbul'a dönmeleri trafik yoğunluğunu da beraberinde getirdi. Öğrenciler ve aileleri tatilde olduğu için İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 55 civarında seyrediyordu. Fakat 12 Eylül Pazartesi okulların açılması ve eğitim öğretimin başlamasına birkaç gün kala tatil beldelerinde olan aileleri İstanbul'a dönmesine neden oldu. Ailelerin İstanbul'a dönmeleri ile birlikte trafik yoğunluğu da eski günlerine dönmeye başladı.

İstanbul'da Cuma günü olması ve trafiğin yüzde 69 seviyesinde olduğu 18.30 sıralarında Avcılar'da 4 Metrobüs'ün karıştığı kaza sonrasında Metrobüsteki vatandaşların karayolundaki toplu taşıma araçlarına akın etmesi büyük bir yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Metrobüslerden boşalan vatandaşların toplu taşıma araçlarına akın etmeleri ile birlikte evlerine gitmek için yoğun trafikte direksiyon başındaki vatandaşların oluşturduğu büyük yoğunluk saatlerce devam etti.