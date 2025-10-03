Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da okullar tatil mi? Marmara Denizi depremi sonrası bugün okullar açık mı kapalı mı olacak, açıklama var mı?
İstanbul'da okullar tatil mi? Marmara Denizi depremi sonrası bugün okullar açık mı kapalı mı olacak, açıklama var mı?

Marmara Denizi merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri “İstanbul’da okullar tatil mi?” oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler MEB ve Valilik ile resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İstanbul’daki deprem sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair sorgulamalar hız kazanmış durumda.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) açıklarında olduğunu duyurdu. Deprem sonrası vatandaşların aklına ilk olarak okulların durumu geldi. Peki İstanbul'da okullar tatil edilecek mi, resmi açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar…

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem sonrası İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valiliği'nin açıklamalarında resmi bir paylaşım bulunmuyor ancak deprem sonrası okullar tahliye ediliyor.

İstanbul deprem ile sallandıktan sonra araştırmalar Kandilli ve AFAD'a yöneldi. Marmara Bölgesi'nde pek çok ilde etkisini gösteren depremin AFAD tarafından açıklanan bilgileri şöyle:

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Tarih:2025-10-02

Saat:14:55:04 TSİ

Enlem:40.80361 N

Boylam:27.925 E

Derinlik:6.71 km

Depremin hemen ardından daha az büyüklüğe sahip artçılar da görüldü.

