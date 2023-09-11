İstanbul’da okulların açıldığı ilk günde trafik yoğunluğu oluştu

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı.Sabah saatlerinden itibaren tatilde olan velilerin ve öğrencilerin dönmesiyle birlikte artan araç sayısı ve öğrencilerin yola çıkan servis yoğunluğu trafik yoğunluğuna dönüştü.

Sabah saati itibariyle 08.00'dan itibaren İstanbul'daki araç yoğunluğu yüzde 65 civarına çıktığı için ana ve ara artellerde trafik yoğunluğu yaşandı. Öğrenciler ilk ders zili ile okullarına girdikten sonra trafik yoğunluğu azalırken akşam saatlerine doğru okul çıkışı nedeniyle yine trafik yoğunluğu kendini hissettirdi. Mecidiyeköy ve Yenibosna'da görüntülenen trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 63'a ulaştı. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki ana artellerde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak hasaplandı. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 53'e kadar düştü.