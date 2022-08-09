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Giriş Tarihi: 9.8.2022 13:40 Son Güncelleme: 9.8.2022 13:51

İstanbul’da öldüren Beyza Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde koruma kararı olmasına rağmen eve giren şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen Beyza Doğan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde defin edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İstanbul’da öldüren Beyza Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan, sosyal medyadan tanıştığı ve bir süre sonra saplantılı aşığı haline geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Salim Tekin tarafından ensesinden vuruldu. Daha sonra Tekin aynı tabancayla intihara teşebbüs etmişti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hastanede 2 gün tedavi altına alınan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Burada genç kızın cenazesi Ceylanpınar ilçesinde kılınan öğle namazının ardından aile mezarlığına defin edildi.

Son dakika: 16 yaşındaki Beyza Doğan’ı evinde katletmişti: Katil Salim Tekin öldü!

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İstanbul’da öldüren Beyza Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı
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