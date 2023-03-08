İstanbul’da önündeki kaldırım çöken binada inceleme başlatıldı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'ta yaşandı. 45 yıllık Yavaş Apartmanı'nın önündeki kaldırım altındaki kömürlüğe doğru çökme oldu. Çökme nedeniyle oluşan gürültüyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Durumun bildirilmesiyle gelen zabıta ekipleri, tahliye ettikleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Sabah saatlerinde kapının girişine bariyer konuldu. Bahçelievler belediyesinin vereceği kararla bina sakinleri değerli eşyaları ve evcil hayvanları almak için içeriye girecek. Binanın durumu alınacak karot örneğinin incelenmesinden sonra belli olacak.