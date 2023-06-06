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Giriş Tarihi: 6.6.2023 09:29 Son Güncelleme: 6.6.2023 09:55

İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu: 6 gözaltı…

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul’da düzenlenen “Organ Ticareti” operasyonunda altı kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu: 6 gözaltı…

"Organ ve Doku Ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Böbrek alıcısı S.T.M.S. ve böbreğini satışa çıkaran E.A.S.S., böbrek nakli için İstanbul'da özel bir hastaneye başvuru yaptı. İkili sahte evraklarla kendilerini "Evli Çift" olarak gösterdi. Evli olmadıkları saptanan ikilinin 12 bin dolara, böbrek nakline aracılık eden üç organizatörle de 50 bin dolara anlaştıkları saptandı. Organizatörlerden M.D.'nin söz konusu hastanenin çalışanı olduğu ve Uluslararası Hasta Departmanı'nda çalıştığı tespit edildi.

İstanbul'da "Organ Ticareti" operasyonu: 6 gözaltı… | Video

"Böbrek Nakli" için sahte belgeleri hazırlayan ve olayı organize eden üç organizatör M.Y., Ş.D., M.D., böbrek alıcısı S.T.M.S., böbreğini satışa çıkaran E.A.S.S. ve onlara yardım yataklık eden iki kişi daha operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Böbreğini satışa çıkaran E.A.S.S., böbrek alıcısı S.T.M.S. ve arkadaşları M.O.A. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üç organizatör ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi

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İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu: 6 gözaltı…
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