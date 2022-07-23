İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Sahte “Evlilik Belgesi” yakalattı

Sahte "Evlilik Belgesi" ve diğer sahte evrakların aracı A.A. tarafından hazırlandığı tespit edildi. "Organ ve Doku Ticareti" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. isimli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.A. ve D.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.