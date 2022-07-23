İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Sahte “Evlilik Belgesi” yakalattı

İstanbul'da Endonezya uyruklu D.I., böbreğini Endonezya uyruklu S.M.'ye 70 bin dolara sattı. İkili evli olduklarını beyan ederek İstanbul'da "Organ Nakli" yapan bir hastaneye sahte evraklarla başvuru yaptı.
"Evlilik Belgesi" ve diğer evrakların sahte olduğu tespit edilince İstanbul Polisi operasyon düzenledi.
Sahte "Evlilik Belgesi" ve diğer sahte evrakların aracı A.A. tarafından hazırlandığı tespit edildi. "Organ ve Doku Ticareti" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. isimli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.A. ve D.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.