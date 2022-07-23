Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Sahte “Evlilik Belgesi” yakalattı
Giriş Tarihi: 23.7.2022 10:22 Son Güncelleme: 23.7.2022 11:15

İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Sahte “Evlilik Belgesi” yakalattı

İstanbul’da Endonezya uyruklu bir kişi; böbreğini 70 bin dolara Endonezya uyruklu bir başka kişiye sattı. İkili sahte “Evlilik Belgesi” ile hastaneye başvurdu. “Evlilik Belgesi” ve diğer evrakların sahte olduğu anlaşılınca operasyon düzenlendi. Evli olmadıkları anlaşılan S.M. ve D.I. ile birlikte onlara aracılık ettiği tespit edilen yine Endonezya uyruklu A.A. da gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Sahte “Evlilik Belgesi” yakalattı

İstanbul'da Endonezya uyruklu D.I., böbreğini Endonezya uyruklu S.M.'ye 70 bin dolara sattı. İkili evli olduklarını beyan ederek İstanbul'da "Organ Nakli" yapan bir hastaneye sahte evraklarla başvuru yaptı.

"Evlilik Belgesi" ve diğer evrakların sahte olduğu tespit edilince İstanbul Polisi operasyon düzenledi.

Evli olmadıkları anlaşılan S.M. ve D.I. ile birlikte onlara aracılık ettiği tespit edilen yine Endonezya uyruklu A.A. da gözaltına alındı.

Sahte "Evlilik Belgesi" ve diğer sahte evrakların aracı A.A. tarafından hazırlandığı tespit edildi. "Organ ve Doku Ticareti" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. isimli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.A. ve D.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Sahte “Evlilik Belgesi” yakalattı
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