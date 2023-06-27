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Giriş Tarihi: 27.6.2023 09:49 Son Güncelleme: 27.6.2023 10:13

İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Suçüstü yakalandılar

İstanbul’da düzenlenen “Organ Ticareti” operasyonunda üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Suçüstü yakalandılar

"Organ Ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 18 yaşından küçük olan Kırgızistan uyruklu D.I. ve Z.A.U., İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye "Üvey Kardeş" olduklarını beyan ederek böbrek nakli için başvuruda bulundu.

Yapılan incelemelerde; D.I.'nın böbrek alıcısı olduğu, Z.A.U.'nun ise 40 bin Kırgız Somu (Yaklaşık 10 bin lira) borcu olduğu için ve söz konusu borcunu ödemek amacıyla böbreğini satışa çıkardığı belirlendi. İkilinin kardeş olmadıkları ve hazırlanan ve hastaneye sundukları sahte belgelerle kendilerini "Üvey Kardeş" gibi göstermeye çalıştıkları tespit edildi. Z.A.U., D.I. ve onlara 48 bin dolar karşılığında aracılık eden ve sahte belgeleri hazırlayan aracı E.A. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan üç kişi adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Üç kişi de sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İstanbul’da “Organ Ticareti” operasyonu… Suçüstü yakalandılar
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