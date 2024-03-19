İstanbul’da organize suç örgütü çökertildi... Kargo üzerinden çekleri çalarak 78 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ düzenlen operasyonda organize suç örgütü çökertilirken 50 kişi de gözaltına alındı.

150 MİLYON TL'LİK TAŞINMAZA EL KONULDU

Çalınan çeklerin şüpheliler tarafından kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği ortaya çıktı. Avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon Türk lirası haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Operasyonlarda ; suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 milyon Türk lirası değerinde taşınmaza el konuldu.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek"şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.