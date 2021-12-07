İstanbul’da organize suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt ve Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren liderliğini Ağa lakaplı Mahşuk T.'nin yaptığı organize suç örgütüne 30 Kasım ve 6 Aralık'ta operasyon yapıldı.

Operasyonda İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Çatalca Eyüpsultan ve Esenler'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'daki operasyonla aynı zamanda suç örgütünün Adana, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve Şanlıurfa'da bulunan üyelerine operasyon yapıldı.



ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonlarda yağma, Rüşvet, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Tehdit suçlarını işledikleri belirlenen suç örgütünün lideri Mahşuk T. İle birlikte çok sayıda üyesi gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan 28 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 80adet fişek, 1800 adet makaron,1 adet hassas terazi ve 10 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.



25 ŞÜHELİ TUTUKLANDI



Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'i adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.