İstanbul’da orman içinde kesilmiş atlara ait parçalar bulundu! Polis kasap ve lokantaları incelemeye aldı

Biz köpeğimizi gezdirirken bir baktık daha dün akşam olmayan araba izleri, anormal bir şekilde göze batıyor zaten. Sonra benim küçük kızım gördü. 'Baba şurada bir şeyler var. Ne olduğunu anlayamıyorum' dedi. Yaklaştım, baktım. İşte sizin de şimdi gördüğünüz görüntüler. Yılkı atları bunlar. Bunlar genelde yılın belli aylarında serbest bırakılır. O gariban hayvanlar sağda solda dolaşırlar. Belli ki, iki tanesini burada katletmişler. Yani şimdi kimsenin günahını alacak halim yok ama buralar bu kadar kontrolsüz olursa olacağı budur. Akşamları burada silahlar patlıyor. Açıkçası abarttığımı düşünmeyin yani gerçekten böyle. İndim, baktım, resimleri de çektik. Kızlarla birlikte hemen ilgili yerlere bildirdik. Atları kesip etlerini alıp götürmüşler. Şimdi tabii burada kalan belli kısımları var ama o etleri aldılar götürdüler. O etleri Allah bilir, bir kasaba mı sattılar? Kendileri mi yediler? Bilmiyorum. Bunlardan her şey beklenir" diye konuştu.