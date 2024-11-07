İstanbul’da otoparkta oyun oynayan çocuğa şiddet uygulamıştı: Şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 Ekim tarihinde "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanmış, hakkında kamu davası da açılan şüpheli İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21 Ekim tarihinde adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edildi. Şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.