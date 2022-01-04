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Giriş Tarihi: 4.1.2022 09:15 Son Güncelleme: 4.1.2022 16:42

İstanbul’da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı

İstanbul Kağıthane’de bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasından ikinci kez hırsızlık yapmaya çalışan kadın polis ekiplerine yakalandı. Kadının oyuncak çaldığı kameraya yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alışveriş merkezindeki bir oyuncak mağazasına gelen kadın hırsız, mağazada bir süre gezdikten sonra yanında getirdiği çantaya oyuncak doldurmaya başladı. Çantasına birkaç tane oyuncak koyan hırsız daha sonra mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

AYNI MAĞAZAYA İKİNCİ DEFA HIRSIZLIK İÇİN GELDİ

Olayın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra kadın hırsız, tekrar aynı mağazaya gelerek gezmeye başladı. Mağazada rafta bulunan yaklaşık 400 lira değerindeki oyuncağı çantasına koydu. Daha sonra fark edilmemesi için oyuncağın arkasındaki ürünü öne çekerek rafın dolu görünmesini sağlayıp tekrar mağazadan kaçtı. Kadını fark eden mağaza görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızı alışveriş merkezinin yakınlarında yakaladı. Hırsızlığı inkar eden kadına polis ekipleri, çantasındaki oyuncağın faturasını sordu. Polislere cevap veremeyen kadın, suçunu kabul etti. Gözaltına alınan hırsızın Nurdan K. isimli kadın olduğu tespit edilirken, kadın emniyete götürüldü. Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının daha öncede mağazadan hırsızlık yaptığını belirledi.

Emniyette suç kaydının bulunmadığı öğrenilen kadın hırsız Nurdan K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kadının oyuncakları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının mağazada gezdiği ve bu sırada yanında getirdiği çantasına oyuncak koyup mağazadan ayrıldığı görülüyor.

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İstanbul’da oyuncak hırsızı kadın kamerada: Aynı mağazaya gelince yakalandı
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