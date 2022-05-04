İstanbul’da panik dolu anlar: Yardımlarına itfaiye koştu!

Son bir deneme ile dış anahtarla kapı, giriş katında açıldı. Kabin zeminden yaklaşık 1 metre yukarıda dururken, Sefa ile Poyraz Kalebaş kardeşler itfaiye erleri tarafından indirildi. Çocuklar koşarak evlerine giderken yakınları da rahat bir soluk aldı.