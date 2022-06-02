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Giriş Tarihi: 2.6.2022 08:54 Son Güncelleme: 2.6.2022 09:16

İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı

İstanbul’da park halindeki araçları soyan bir kişi; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece geç saatlerde park halindeki araçları soyan bir kişiyi yakaladı. Son olayında Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Adil Mahallesi'nde park halinde bulunan ve kapısını zorlayarak açtığı bir araçtan 300 lira nakit para, ev anahtarı ve 700 lira değerinde giysileri çalan F.A. (29) isimli hırsız, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı | Video

Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen ve "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen F.A., tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. F.A.'nın bir suç ortağı ise aranıyor.

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İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı
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