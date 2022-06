Polis, hırsızları yakalayabilmek için farları sakladıkları noktaya pusu attı ve beklemeye başladı. Farları almak için sakladıkları yere gelen B.Y. ve E.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bayrampaşa İlçesi'nde de park halinde bulunan lüks bir araçtan far çaldıkları saptanan iki suç ortağı "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da park halindeki lüks araçların farlarını çalan iki kişi yakalandı | Video