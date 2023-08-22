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Giriş Tarihi: 22.8.2023 15:13 Son Güncelleme: 22.8.2023 15:37

İstanbul'da park kavgası! MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre çıkan park kavgasında MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.

DHA
İstanbul’da park kavgası! MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı öldürüldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı Köksal Kaçmaz işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Kaçmaz, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi. Araç sahibi aracını çekti ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu. Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti. Kaçmaz'ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Köksal Kaçmaz'ın ağabeyi Savaş Kaçmaz, "Tartışıyorlar sonra sıkıp gitmişler. Kendi halinde birisiydi zaten sıkanları da tanımıyordu. 3 tane de torunu vardı burada onların önüne siper etmiş kendini. Sadece İstanbul'da 2.5 milyon ruhsatsız silah varmış. Bunların olmaması lazım" diye konuştu.

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İstanbul'da park kavgası! MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı öldürüldü
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