İstanbul’da pencereden düşerek ağır yaralanan kadının eski eşi tutuklandı





"OĞLUM BANA 'KADINI NEDEN ATTIN' DEDİ"

Hüseyin P. burada verdiği ifadesinde eski eşi ile arasında uzaklaştırma kararı olduğunu ancak görüşmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Ben eski eşimin bir erkek ile ilişkisi olduğunu bir videodan anladım. Bu videodan dolayı aramızda önce sözlü sonra fiziksel kavga oldu. Ben bıçağı elime aldım o bana saldırıyordu. Sonra birbirimizi banyoya ittik ve duşa kabinin plastiği kırıldı. Hem onu hem beni yaraladı. Sonra küçük oğlum zile bastı. Ben 'şu anda açamayız' dedim. Ortalığın kırık dökük halini görmesini istemedim. Bu konuşmadan sonra arkamı döndüğümde Saadet koltukta yoktu. O sırada aşağıdaki insanların sesini duydum 'ambulans çağırın' diyorlardı. O an aşağıya atladığını anladım ve yanına gittim. Oğlum bana 'kadını neden attın' dedi. Ben böyle bir şey olmadığını söyledim. Güngören Aile İçi Şiddet Biriminden alınan koruma kararından haberim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hüseyin P. ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.