İstanbul’da pes dedirten görüntü! İnip söndürmeye çalıştılar!

Olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalık müzik eşliğinde dans ederken kalabalığın ortasına bir motosiklet getirildi. Sürücünün arka tekerini patinaj yaptırdığı sırada motosikletin tekerine yanıcı bir sıvı dökülerek ateş yakıldı.