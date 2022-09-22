İstanbul’da pes dedirten olay: Önce sevdiler sonra çaldılar!

"İLAÇ KULLANIYORDU, KİMDEYSE GETİRİP BIRAKSIN"



Köpeğin ve aynı zamanda pet shopun sahibi Samet Şener, "2 kızıyla bir aile buraya geldi. Köpeği seviyorlar. Daha sonra köpeği alıp götürüyorlar. Köpek 2 buçuk senedir bizde. Bütün esnaf, çocuklar köpeğimi iyi tanır. Onu severler. Bunların niyeti farklıymış. Köpeğimi alıp götürdüler. Biz içerdeydik. Müşteriyle ilgileniyorduk. Köpek sizin mi? diye sordular. Ona rağmen köpeği alıp götürdüler. Şikayetçi olduk. Köpeğimiz ilaçta kullanıyordu, kimdeyse getirip bıraksın. Beyaz Şivava cinsi erkek köpekti. Değeri de 8-10 bin lira arasıydı" dedi.