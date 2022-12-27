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Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:27

İstanbul'da pes dedirten olay! Vakaya giden ambulansı soydular

İstanbul Beyoğlu’nda acil müdahale gereken bir hastanın evine giden 112 sağlık ekipleri ambulanslarına döndüklerinde hayatının şokunu yaşadı. Ambulansta bir çanta içerisine bulunan tıbbi aletler steteskop, tansiyon aleti, şeker aleti ve daha bir çok ürün çalınmıştı. Hemen polise giden ambulans görevlisi ambulanstan kamu mallarını çalan hırsızdan şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da pes dedirten olay! Vakaya giden ambulansı soydular

Beyoğlu'nda bir Aile Sağlık Hizmetlerinde görevli ambulans ekibi geçen hafta Pazar günü Yahya Kahya Mahallesi'nden gelen bir vakaya gitti. Ambulansı sokakta bir yere park edip hemen acil müdahale gerektiren hastanın evine gittiler. Yaklaşık 15 – 20 dakika sonra işlerini bitirip tekrar ambulansa döndüklerinde ambulansta bazı malzemelerin eksik olduğunu fark ettiler.

TANSİYON ALETİ, ŞEKER ALETİNİ DE ÇALDI

Ambulansta sorumlu Acil Tıp Teknisyeni hemen karakola gidip ambulansın bir camının açık olduğunu ve içinden bazı malzemelerin çalındığını belirterek şunları aktardı; "Bu açık camdan vital çantası içerisinde bulunan 1 adet tansiyon aleti, 1 adet steteskop, 1 adet şeker aleti, 1kandaki oksijen miktarını ölçmeye yarayan alet, 1 adet ateş ölçer ve bazı ilçalarınn olmadığı gördüm. Şüphelendiğim herhangi bir durum söz konusu değildir. Bahsi geçen eşyalar kamu malı olduğu için maddi değeri ne kadardır bilmiyorum şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Şikayet üzerine polis ekipleri hemen çalışma başlattı. Ambulans soyan hırsızın yakalaması için çalışmalar sürüyor.

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İstanbul'da pes dedirten olay! Vakaya giden ambulansı soydular
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