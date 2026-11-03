İstanbul’da peş peşe meydana geldi: İki ayrı silahlı saldırı!

İlk olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli, sokakta park halinde bulunan kamyonete silahla ateş açtı. Saldırının ardından motosikletle kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi. Sabah saatlerinde aracının yanına gelen Engin Yalçınkaya, kamyonetinin kurşunlandığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve çevresinde inceleme yaptı.
Kamyonet sahibi Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı ve kavga ettiği bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu. Yaşadığı olayı anlatan Yalçınkaya, "Cumartesi günü trafikte önümden bir motosiklet geçti. Vurmamak için durdum. İleride durup motorundan inerek yanıma geldi. Aracıma vurunca ben de aşağıya indim, ona bir tane vurdum, yere düştü. Ben aracıma binerek gittim. Akşam aracımı buraya park ettim, eve gittim. Pazar gece saat 03.00'te gelmişler, ateş edip gitmişler. Mermiler aracın camlarına gelmiş. Polise şikayetimi bildirdim. İki kişi gelip arkadaki ateş ediyor" dedi.
İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI
İkinci silahlı saldırı ise Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon aksesuarları satan bir iş yerinin sahibinin oğluna yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. İddiaya göre yolda yürüyerek iş yerinin önüne gelen şüpheli, cebinde sakladığı silahı çıkararak kapıda bekleyen kişiye ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi, kurşunlardan kurtulmak için hızla iş yerine girerek kendisini yere attı.
SALDIRI ANI KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin cebinden çıkardığı silahla ateş ettiği, hedefindeki kişinin ise dükkana kaçarak kendisini yere attığı görüldü. Bu sırada yoldan geçen bir kişinin saldırıyı fark ederek yardım etmek amacıyla iş yerine yöneldiği anlar da kameralara yansıdı. Polis ekipleri, her iki saldırıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.