İstanbul’da peş peşe meydana geldi: İki ayrı silahlı saldırı!

Kamyonet sahibi Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı ve kavga ettiği bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu. Yaşadığı olayı anlatan Yalçınkaya, "Cumartesi günü trafikte önümden bir motosiklet geçti. Vurmamak için durdum. İleride durup motorundan inerek yanıma geldi. Aracıma vurunca ben de aşağıya indim, ona bir tane vurdum, yere düştü. Ben aracıma binerek gittim. Akşam aracımı buraya park ettim, eve gittim. Pazar gece saat 03.00'te gelmişler, ateş edip gitmişler. Mermiler aracın camlarına gelmiş. Polise şikayetimi bildirdim. İki kişi gelip arkadaki ateş ediyor" dedi.