İstanbul’da pitbull dehşeti: Yaşlı kadının bacağı kesildi!

Ameliyatlara rağmen eski sağlığına kavuşamayan Ata'nın yapılan operasyonla bacağı kesildi. Pitbull köpeğin saldırısında bir bacağını kaybeden Yücel Ata'nın evde tedavisine devam ediliyor. Yaşadıklarını anlatan Ata, namazını kıldıktan sonra yürüyüş yapmak için sokağa çıktığını, evinin önünde sokakta bir sahipsiz köpekle bir "pitbull" cinsi köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin saldırısının ardından yere düştüğünü anlatan Ata, "Herkese bağırdım, herkes başıma toplandı. Köpek her tarafımı ısırdı, iki ayağımı, iki kollarımı. O sırada kendimi kaybettim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü." dedi.