İstanbul’da PKK terör örgütü üyeleri polise Molotofla polise saldırdı

İstanbul Bağcılar'da korsan gösteri yapmak isteyen PKK terör örgütü üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup, yolu çöp konteynerleri ile kapatarak polis aracına Molotof kokteylleriyle saldırdı. Olayda polis aracı hasar görürken teröristler kaçtı. Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti. Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı ve Molotof kokteylleriyle saldırıda bulundu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevreye de Molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, ara sokaklara kaçtı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.