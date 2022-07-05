Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyon: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 5.7.2022 09:28

İstanbul'da PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyon: 9 gözaltı

AA
İstanbul’da PKK/KCK ve PYD/YPG’ye yönelik operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 9 GÖZALTI

Kentte 11 ilçede belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda, bin 350 avro ve 3 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılar, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Memur ve emekli maaşı tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ile memur zammı ve emekli zammı ne kadar oldu?
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu hafta ödenir mi? Temmuz zammı sonrası yeni emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pençe Kilit şehidi Enes Özgül’ün vasiyeti duygulandırdı: Adım çocuk esirgeme kurumuna verilsin
Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları 5 Temmuz 2022: Marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?
SON DAKİKA: Terör destekçisi vekil Amineh Kakabaveh İsveç'te kriz çıkardı! "Erdoğan'a boyun eğdiniz"
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyon: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA