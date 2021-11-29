Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 29.11.2021 18:43

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 2 tutuklama

İHA
İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik operasyon: 2 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, örgütün Suriye kolu YPG/PYD saflarında faaliyet gösterdikten sonra illegal yollarla Türkiye'ye geldikleri ve PKK/YPG için eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 26 Kasım'da 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 7 şüpheli yakalanmıştı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu! Anne çocuğunu korumak isterken öldü
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı gelen ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı! Ebru Şallı'nın acı günü...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA