İstanbul’da restoran alev alev yandı

Gece bekçisinin saçları kısmen yandı. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar İtfaiyesi ekibi, alevleri güçlükle söndürdü. Restoran sahibi Salih Bayram, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Burası ahşap bir tesis. Alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradık. Gelip söndürdüler. Yaklaşık 500 bin liralık zararım var" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi günün aydınlanmasının ardından restorana gelip tespitler yaptı. Soruşturma devam ediyor.