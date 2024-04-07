İstanbul’da rüşvet operasyonu: 2 şüpheliye tutuklama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 20 Mart'ta, A.M'den emniyette çok sayıda doyası olduğu ve bu dosyaların kapatılması için 50 bin dolar istendiği ve 21 Mart'ta ise A.A'dan 2 bin dolar alındığını belirledi.

Ekipler, saha çalışmaları neticesinde, mağdurlarla irtibat kurduğu ve korkutarak para istediği anlaşılan H.S. ve H.K. ile olaya dahil olduğu tespit edilen polis memurları O.A., M.K., H.Ç. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden H.S. ve H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ve E.K. hakkında adli kontrol şartları uygulandı, O.A. ve M.K. serbest bırakıldı.