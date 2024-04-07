Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da rüşvet operasyonu: 2 şüpheliye tutuklama!
Giriş Tarihi: 7.4.2024 21:59

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 2 şüpheliye tutuklama!

İstanbul'da, aralarında polislerin de bulunduğu "rüşvet-tehdit-irtikap" suçları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
İstanbul’da rüşvet operasyonu: 2 şüpheliye tutuklama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 20 Mart'ta, A.M'den emniyette çok sayıda doyası olduğu ve bu dosyaların kapatılması için 50 bin dolar istendiği ve 21 Mart'ta ise A.A'dan 2 bin dolar alındığını belirledi.

Ekipler, saha çalışmaları neticesinde, mağdurlarla irtibat kurduğu ve korkutarak para istediği anlaşılan H.S. ve H.K. ile olaya dahil olduğu tespit edilen polis memurları O.A., M.K., H.Ç. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden H.S. ve H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ve E.K. hakkında adli kontrol şartları uygulandı, O.A. ve M.K. serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da rüşvet operasyonu: 2 şüpheliye tutuklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA