İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Valilikten uyardı!

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular yollarda yürümekte zorluk yaşarken, sürücüler ise trafikte yavaş ilerliyor.
Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadıköy Fikirtepe'de de çakan şimşek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası valilikten uyarı gecikmedi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."