İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Valilikten uyardı!

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası valilikten uyarı gecikmedi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."