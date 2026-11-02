Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Valilikten uyardı!
Giriş Tarihi: 2.11.2026 23:26 Son Güncelleme: 2.11.2026 23:39

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Valilikten uyardı!

İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, İstanbul Valiliği olumsuzluklara karşı uyardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Yaşam
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Valilikten uyardı!
  • ABONE OL

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular yollarda yürümekte zorluk yaşarken, sürücüler ise trafikte yavaş ilerliyor.

YILDIRIMLAR GECEYİ AYDINLATTI

Avrupa Yakası'nda, sağanak nedeniyle Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömüldü. Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadıköy Fikirtepe'de de çakan şimşek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası valilikten uyarı gecikmedi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İlimizde, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu: Valilikten uyardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA