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Giriş Tarihi: 21.9.2024 13:23 Son Güncelleme: 21.9.2024 13:34

İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu. Bir çok ilçede olduğu gibi Beyoğlu Taksim'de de aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu

İstanbul'da meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Havaların 28 derecelerden 21 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da sağnak yağış etkisini hissettirdi.

İstanbulun bir çok ilçesinde olduğu gibi Beyoğlu Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde de sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın gün içinde kesileceği ve hava sıcaklığının 24 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.

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İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu
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