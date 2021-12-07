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Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:04

İstanbul'da sağanak yağmur trafiği kilitledi!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da sağanak yağmur trafiği kilitledi!

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisi ile toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 18.00’da yüzde 80’e kadar yükseldi. Sürücüler trafikte büyük çile çektiler.

Yağışlarla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan sağanak yağmurla birlikte trafik adeta kilitlenme noktasına ulaştı. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda oluşan kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 80'e ulaştı.

Bir gün arayla havaların ısınması ve sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlarda havaya uyum sağlamakta zorluk yaşadılar. Meteoroloji'nin tahminlerine göre sokağa çıkan vatandaşlar zaman zaman sağanak yağmura hazırlıksız yakalandılar.

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İstanbul'da sağanak yağmur trafiği kilitledi!
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