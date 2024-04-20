İstanbul’da sağanak yağmur vurdu: Yenibosna metro istasyonunu su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı ile birlikte İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur etkisini gün boyu sürdürdü. İstanbul valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri ışığında uyarıda bulunup kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirmişti. Uyarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıksız olarak gün boyu devam etti. Hava sıcaklığı da 11 dereceye kadar düştü.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış bazı bölgelerde etkisini hissettirirken sağanakla Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonuna su girdi. Yürüyen merdivenlerin tavanından ve duvarından akan su istasyona kadar ulaştı. Suyun ulaştığı alanlar görevliler tarafından vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Sağanak olarak devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ile saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı. Trafik ekipleri, önemli noktalarda tedbir alıp, trafik akışını sağladı.