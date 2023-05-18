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Giriş Tarihi: 18.5.2023 19:28 Son Güncelleme: 18.5.2023 21:01

İstanbul'da sağanak yağmur trafik yoğunluğunu arttırdı

İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı nedeniyle, akşam saatlerinde trafikte yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı. Akşam saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar ulaştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da sağanak yağmur trafik yoğunluğunu arttırdı

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan yağmur yağışı ve şehrin bazı noktalarında yaşanan kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yağışların aralıksız devam etmesi ile sabah saatlerinden itibaren artan trafik yoğunluğu işlerine ve okullarına gidenlerin gecikmesine neden olurken sürücülerin saatlerce trafikte kalmasına neden oldu. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de kendini hissettirdi.

Okuldan servisle evlerine dönen öğrencileri ve işlerinden evlerine dönen vatandaşları da yoğunluğun içinde bıraktı.

Akşam saat 18'e doğru özellikle D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii'nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluk haritasına göre bölgenin büyük bölümü kırmızı ve mor renge dönüştü.

Saat 18:00 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 78 seviyelerine ulaştı. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 83'e ulaşırken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 seviyesinde olduğu görüldü.

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İstanbul'da sağanak yağmur trafik yoğunluğunu arttırdı
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