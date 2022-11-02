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Giriş Tarihi: 2.11.2022 21:45

İstanbul’da sahte alkol denetimi yapıldı

İstanbul’da, sahte alkole bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi alkol ve kaçak içki denetimi yapıldı. Denetimlerde, 10 tona yakın etil alkol ele geçirildi.

DHA
İstanbul’da sahte alkol denetimi yapıldı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde sahte alkol kaynaklı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi, polis denetimlerini artırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşen denetimde, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, 568 iş yerinde kaçak içki ve alkol kontrolü yaptı. 414 polisin görev aldığı denetimlerde, 10 tona yakın etil alkol, 417 kaçak içki, 5 bin 656 boş alkollü içki, şişesi, 133 alkol kiti, 403 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 720 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron, 1 kumar makinesi ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde, 13 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 9 iş yeri sahibine de para cezası kesildi.

ŞÖMİNE YAKITI ETİKETİ BASMIŞLAR
Ekiplerin denetim gerçekleştirdiği adreslerden biri olan Kasımpaşa'daki bir depoda, bidonlara konulmuş yaklaşık 7.5 ton etil alkol bulundu. Baskında ayrıca, sıvının etil alkol olduğunun anlaşılmaması için bidonlara yapıştırılmak üzere hazırlanmış şömine yakıtı etiketleri de ele geçirildi. Sahte alkole bağlı ölümlerin önüne geçilebilmesi için yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenildi. (DHA)

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İstanbul’da sahte alkol denetimi yapıldı
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