İstanbul’da sahte altın operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde altın imalat atölyelerinde ayarı düşük, sahte altın, bilezik ve takı malzemeleri üreten ve kuyumculara bozdurmak sureti ile piyasaya süren 7 şüpheli tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliler hakkında 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik', 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.