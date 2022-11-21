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Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:22

İstanbul'da sahte belge çetesi operasyonu

İstanbul’da “Deport Kaldırma” ve “Garantili İkamet İzni Çıkarma” başlıklı ilanlar veren ve kendilerine ulaşan yabancı uyruklu kişilere para karşılığında sahte “Oturum İzni Belgeleri” hazırlayan iki kişi gözaltına alındı ve 57 bin lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da sahte belge çetesi operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi'nde faaliyet yürütülen bir iş yerine baskın düzenledi. N.C. ve B.Y. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden "Deport Kaldırma" ve "Garantili İkamet İzni Çıkarma" başlıklı ilanlar verdikleri ve kendilerine ulaşan yabancı uyruklu kişilere para karşılığında sahte "Oturum İzni Belgeleri" hazırladıkları iddia edildi.

İki kişiye; Maliye Bakanlığı Görevlileri tarafından ödenmeyen faturalara istinaden 32 bin lira ve SGK tarafından "Sigortasız İşçi Çalıştırmak" gerekçesiyle 25 bin lira olmak üzere toplamda 57 bin lira cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü belirlenen adres Beylikdüzü İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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İstanbul'da sahte belge çetesi operasyonu
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