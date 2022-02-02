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Giriş Tarihi: 2.2.2022 14:13 Son Güncelleme: 2.2.2022 14:18

İstanbul'da sahte botoks ve dolgu malzemeleri ele geçirildi!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da sahte botoks ve dolgu malzemeleri ele geçirildi!

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri iki milyon lira olan binlerce sahte botoks ve sahte dolgu malzemesi ele geçirdi. Ölümlere kadar varan olumsuz sonuçlar doğurabilen sahte ürünlere el konuldu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; internet üzerinden sahte botoks ve sahte dolgu ilaçları ile bazı tıbbi malzemelerin satışının yapıldığını tespit etti. Bakırköy İlçesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda; yalnızca yetkili ecza depolarında veya eczanelerde satılması gereken ve uygunsuz olarak depolanarak satışa sürüldüğü belirlenen piyasa değeri yaklaşık iki milyon lira olan 875 adet sahte botoks dolgu ele geçirildi. Adreste ayrıca bin 100 adet botoks uygulamasında kullanılan sahte malzeme de bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da sahte botoks ve dolgu malzemeleri ele geçirildi!
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