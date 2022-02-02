İstanbul’da sahte botoks ve dolgu malzemeleri ele geçirildi!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; internet üzerinden sahte botoks ve sahte dolgu ilaçları ile bazı tıbbi malzemelerin satışının yapıldığını tespit etti. Bakırköy İlçesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda; yalnızca yetkili ecza depolarında veya eczanelerde satılması gereken ve uygunsuz olarak depolanarak satışa sürüldüğü belirlenen piyasa değeri yaklaşık iki milyon lira olan 875 adet sahte botoks dolgu ele geçirildi. Adreste ayrıca bin 100 adet botoks uygulamasında kullanılan sahte malzeme de bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.