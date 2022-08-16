İstanbul’da sahte deterjan operasyonu: Piyasa değeri iki milyon...

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde tabelasız bir iş yerine "Sahte Parfüm" operasyonu düzenledi. İş yerinin sahibi olan Y.K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 4'er litrelik paketler halinde bin 250 adet sahte deterjan, bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 980 kilogram ham madde, 225 kilogram sofra tuzu, beş bin adet ambalaj, beş bin 843 adet boş deterjan, dört bin 940 adet deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet çeşitli markalara ait deterjan etiketi, 700 adet toz deterjan paketi ve bin 475 adet çeşitli markalara ait boş karton kutu ele geçirildi. Baskında ele geçirilen malzemelerin piyasa değerlerinin toplamda iki milyon lira olduğu vurgulandı.